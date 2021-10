https://it.sputniknews.com/20211009/delegazione-usa-incontrera-funzionari-talebani-a-doha-nel-fine-settimana-13235710.html

Delegazione USA incontrerà funzionari talebani a Doha nel fine settimana



Tra le questioni che saranno affrontate nel corso del summit c'è anche quella della lotta al terrorismo di matrice islamista.

Una delegazione statunitense si recherà a Doha, in Qatar, durante il fine settimana per incontrare alti funzionari del movimento talebano.Stando a quanto riferito da Reuters, che cita due funzionari dell'amministrazione Biden, nel corso del vertice sarà discussa la situazione in Afghanistan.La delegazione di Washington, a quanto si apprende, sarà composta da funzionari del Dipartimento di Stato e dell'intelligence statunitense.Gli argomenti di discussione saranno la concessione di garanzie per il passaggio sicuro dei confini dell'Afghanistan per i cittadini americani, e non solo, il rilascio del cittadino americano Mark Frerichs e la potenziale rinascita di gruppi estremisti, afferma il rapporto.Il movimento talebano ha reso noto di aver già tenuto nelle scorse ore alcuni incontri con i rappresentanti di USA, UE, Canada, Regno Unito e Italia a Doha.La presa di potere dei talebaniLo scorso 15 di agosto, i talebani* sono entrati a Kabul e il giorno dopo hanno annunciato la fine della guerra ventennale nel Paese.L'ultima provincia a resistere al gruppo, il Panjshir, si è arresa alcune settimane dopo, il 6 settembre.Quando le truppe internazionali si sono ritirate dal Paese e l'evacuazione del contingente militare straniero si è conclusa, i talebani hanno annunciato la composizione del loro governo ad interim, guidato da Mohammad Hasan Akhund, ex ministro degli Esteri durante il precedente governo talebano, sanzionato dalle Nazioni Unite dal 2001.*Organizzazione terroristica estremista illegale in Russia e in molti altri Paesi

