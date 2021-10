https://it.sputniknews.com/20211009/covid-iss-decessi-13-volte-piu-alti-per-over-80-senza-vaccino-13241455.html

Covid, Iss: decessi 13 volte più alti per over 80 senza vaccino

Covid, Iss: decessi 13 volte più alti per over 80 senza vaccino

I dati del monitoraggio degli ultimi 30 giorni rivelano un tasso di ricoveri 8 volte maggiore per gli ultraottantenni non immunizzati. 09.10.2021

coronavirus in italia

L'Istituto Superiore di Sanità nel monitoraggio sulla pandemia di Covid-19 conferma che la maggior parte dei casi notificati negli ultimi 30 giorni in Italia sono stati diagnosticati in persone non vaccinate.Il report mette in evidenza che, nel periodo considerato, tra popolazione maggiore di 80 anni il tasso di ricovero è 8 volte più alto tra i non vaccinati contro i vaccinati (222,5 contro 26,8 ricoveri su100.000 abitanti) e quello di decesso 13 volte maggiore (129,5 vs 9 ,8).È osservata dunque una forte riduzione del rischio di infezione da virus SARS-Cov-2 nelle persone completamente vaccinate rispetto a quelle non vaccinate (78% per la diagnosi, 93% per l’ospedalizzazione, 95% per i ricoveri in terapia intensiva e per i decessi).Ad oggi, sono 86.054.509 le dosi somministrate dall'inizio della campagna di vaccinazione, secondo il report sui vaccini di Aifa. Le persone che hanno completato il ciclo primario di immunizzazione sono 43.152.891, pari al 79,80% della popolazione maggiore di 12 anni. Sono inoltre state iniettate 275.593 terze dosi.

marco paradigma E' molto facile il calcolo statistico dell' ISS: sopra gli 80 anni, un vaccinato muore CON Covid, ma prevalgono altre patologie, mentre un non vaccinato muore PER covid, anche se prevalgono altre patologie. E' il nuovo gioco delle tre carte di Speranza. 2

