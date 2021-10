https://it.sputniknews.com/20211009/covid-a-scuola-israele-cambia-regole-se-un-bambino-e-positivo-no-dad-e-test-rapidi-per-7-giorni-13231499.html

COVID a scuola, Israele cambia regole se un bambino è positivo: no DAD e test rapidi per 7 giorni

COVID a scuola, Israele cambia regole se un bambino è positivo: no DAD e test rapidi per 7 giorni

Le autorità israeliane hanno approvato un progetto pilota che prevede alcuni cambiamenti nel sistema delle quarantene contro il COVID-19 nelle scuole, secondo... 09.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-09T07:48+0200

2021-10-09T07:48+0200

2021-10-09T09:37+0200

mondo

politica

coronavirus nel mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/16/11838956_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4c2aa4491fb9c1b53851f8434b361138.jpg

"È stata presa la decisione di avviare un progetto pilota nel sistema scolastico da domenica prossima, 10 ottobre 2021, nei centri abitati a zona verde", fa sapere una nota della cancelleria riguardante i risultati della riunione dedicata alla sospensione delle quarantene di massa nelle scuole.La cancelleria spiega che gli alunni delle classi in cui si verificherà un caso di contagio effettueranno test molecolari nei centri per i test COVID-19 del Comando del fronte interno o nelle classi adibite e rimarranno a casa fino all'ottenimento dei risultati.In caso di esito negativo, gli scolari potranno tornare a scuola, ma dovranno sottoporrsi a test rapidi per sette giorni.A fine ciclo, il settimo giorno, gli alunni eseguiranno un altro test molecolare ed in caso di risultato negativo, la classe tornerà alla modalità di apprendimento normale.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, politica, coronavirus nel mondo