https://it.sputniknews.com/20211009/cortei-no-green-pass-in-francia-45000-persone-in-piazza-contro-le-norme-imposte-dal-governo-13248030.html

Cortei no Green Pass in Francia: 45.000 persone in piazza contro le norme imposte dal governo

Cortei no Green Pass in Francia: 45.000 persone in piazza contro le norme imposte dal governo

Circa 45.000 persone sabato hanno partecipato alle manifestazioni contro il Green Pass in Francia, riferisce l'agenzia AFP, citando i dati del ministero degli... 09.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-09T23:26+0200

2021-10-09T23:26+0200

2021-10-09T23:26+0200

mondo

coronavirus nel mondo

green pass

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/09/13247990_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_d579919b2f9b3247b73ee929e027f471.jpg

Nelle ultime settimane il numero di partecipanti ai cortei è diminuito.AFP osserva che ai cortei a Parigi hanno partecipato 5.300 persone. Durante le manifestazioni No Green Pass nel Paese sono state fermate 14 persone, tra cui 4 nella capitale.Lo scorso sabato, 2 ottobre, quasi 48 mila persone hanno partecipato alle manifestazioni in tutta la Francia, con 5,3 mila manifestanti a Parigi.A partire dal 9 agosto, i pass sanitari in Francia sono obbligatori per visitare caffè, ristoranti, grandi centri commerciali, nonché per viaggiare in aereo e sui treni a lunga percorrenza. Il documento presuppone la vaccinazione completa contro il COVID-19, il risultato negativo al test COVID o la conferma della guarigione dall'infezione.

https://it.sputniknews.com/20211001/studenti-contro-il-green-pass-a-padova-chiediamo-tamponi-gratis-e-no-alla-discriminazione-13137725.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, coronavirus nel mondo, green pass