Ballottaggio Roma, Gualtieri riceve il sostegno unilaterale di +Europa

La decisione è stata comunicata durante un incontro con il candidato sindaco del centrosinistra. Al primo turno +Europa aveva sostenuto Carlo Calenda. 09.10.2021, Sputnik Italia

italia

politica italiana

+Europa appoggerà Roberto Gualtieri al ballottaggio per il comune di Roma. Lo si apprende da una nota ufficiale del partito.Il sostegno unilaterale a Gualtieri è stato comunicato durante un incontro avvenuto sabato mattina tra il candidato del centrosinistra, la senatrice Emma Bonino, il deputato e presidente di +E, Riccardo Magi (entrambi eletti a Roma), e il segretario di +Europa e sottosegretario agli Esteri, Benedetto Della Vedova.A Gualtieri gli esponenti di +Europa chiedono particolare attenzione all’affidamento tramite gara dei servizi pubblici, a partire dall’Atac e alla realizzazione di impianti per il trattamento dei rifiuti, ai diritti civili, in particolare sul riconoscimento delle famiglie arcobaleno e sul sistema di accoglienza dei migranti, nonché sul superamento dei campi rom.Gualtieri ha ribadito che non farà accordi per il Governo della città con il M5S. Al primo turno +Europa aveva sostenuto convintamente la candidatura del leader di Azione, Carlo Calenda.Zingaretti: Sì a nuove alleanze Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, si è espresso in maniera favorevole per le "nuove e larghe" alleanze del PD, "l'unico modo per opporsi e vincere contro le destre e governare bene l’Italia, che attende riforme e risposte" in un sistema maggioritario."Noi nel Lazio lo facciamo, abbiamo iniziato in Regione con una maggioranza che fa le cose e che va da Azione fino ai 5Stelle", ha scritto in un post di Facebook l'ex segretario dem.I ballottaggi per le comunali si terranno domenica 17 e lunedì 18 ottobre.

