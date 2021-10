https://it.sputniknews.com/20211009/austria-kurz-si-dimette-alla-luce-dellinchiesta-anti-corruzione-13247312.html

Austria, Kurz si dimette per l'inchiesta corruzione e nomina il suo successore

Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz ha rassegnato le proprie dimissioni, proponendo al suo incarico il ministro degli Esteri, Alexander Schallenberg. 09.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-09T20:00+0200

2021-10-09T20:00+0200

2021-10-09T20:08+0200

Nella serata di oggi il cancelliere Kurz ha tenuto una conferenza stampa, in cui ha annunciato le proprie dimissioni. Il capo del governo ha proposto come sostituto l'attuale ministro degli Esteri Schallenberg.Kurz ha precisato che rimarrà il capo del Partito Popolare Austriaco, nonché deputato del parlamento.Lo scorso mercoledì, la Procura austriaca per la lotta alla corruzione ha confermato di aver avviato un'indagine contro Kurz e nove dei suoi soci in affari per le ipotesi di reato di concussione e corruzione. L'opposizione esorta il cancelliere a rassegnare le dimissioni. Lo stesso Kurz ha respinto le accuse, affermando che resterà in carica, nonostante le indagini in corso.

marco paradigma Fine della parabola politica del Dumbo austriaco. Il sinedrio è stato preveggente a far fuori Jorg Haider. 1

