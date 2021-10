https://it.sputniknews.com/20211009/assalto-alla-sede-della-cgil-landini-un-atto-di-squadrismo-fascista-la-solidarieta-di-draghi-13247553.html

Assalto alla sede della Cgil, Landini: "Un atto di squadrismo fascista". La solidarietà di Draghi

Per il segretario del sindacato è un "attacco alla democrazia". Decine di condanne da parte del mondo politico che ricorda le aggressioni di un secolo fa. 09.10.2021, Sputnik Italia

Durissima condanna dell'assalto alla sede della Cgil di Roma da parte di un gruppo di manifestanti no green pass e esponenti di estrema destra che oggi hanno vandalizzato la sede del sindacato a Roma. Il premier Mario Draghi ha espresso la sua solidarietà al sindacato da parte di tutto il governo.Landini ha annunciato che domani è stata convocata un'assemblea generale per decidere le iniziative necessarie. L'account Twitter della Cgil ha parlato di un attacco di "Forza Nuova e del movimento no vax": "Abbiamo resistito allora, resisteremo ora e ancora". La solidarietà di DraghiIl Presidente del Consiglio ha telefonato a Landini, "per esprimere a lui e a tutto il sindacato la piena solidarietà del governo per l’assalto avvenuto oggi alla sede di Roma", si legge nella nota di Palazzo Chigi. Il presidente ha condannato inoltre le violenze che sono avvenute oggi in varie città italiane, prosegue la nota. "Il diritto a manifestare le proprie idee non può mai degenerare in atti di aggressione e intimidazione", ha affermato il premier nel comunicato aggiungendo di proseguire nella campagna di vaccinazione.Le reazioniIl segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni ha condannato l'attacco chiedendo che le istituzioni intervengano: "100 anni da quando assaltavano le case del popolo o le sedi sindacali"Il governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini ha commentato l'attacco gridando "Vergogna" sui social.Il segretario del Pd Enrico Letta ha definito "inaccettabile" quello che è accaduto oggi a Roma e ha chiesto al Paese di "rispondere a queste degenerazioni intollerabili".Anche lo scrittore Gianrico Carofiglio è intervenuto denunciando l'aggressione di "Squadracce fasciste".

