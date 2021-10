https://it.sputniknews.com/20211009/afghanistan-sale-a-46-morti-e-143-feriti-il-bilancio-dellattentato-alla-moschea-di-kunduz-13237337.html

Afghanistan, sale a 46 morti e 143 feriti il bilancio dell'attentato alla moschea di Kunduz

Afghanistan, sale a 46 morti e 143 feriti il bilancio dell'attentato alla moschea di Kunduz

Quello di ieri a Kunduz è stato l'ennesimo attentato avvenuto in Afghanistan dopo la presa di potere dei talebani. 09.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-09T09:41+0200

2021-10-09T09:41+0200

2021-10-09T10:22+0200

mondo

afghanistan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/921/21/9212135_0:130:3181:1919_1920x0_80_0_0_5bc280d0890bd239a8566b4781e31555.jpg

Continua a crescere il bilancio delle vittime del terribile attentato che nella giornata di ieri ha colpito la moschea sciita di Kunduz, nell'Afghanistan settentrionale.Lo ha riferito a Sputnik una fonte del Dipartimento della Sanità nella mattinata odierna:L'esplosione ha colpito la moschea durante la preghiera del venerdì, nel momento di massimo affollamento del luogo di culto.Zabihullah Mujahid, un portavoce del movimento talebano*, ha affermato che gli investigatori stavano lavorando per fare chiarezza sulla dinamica dell'attacco e chiarire l'identità dei mandanti.Lo stesso funzionario ha garantito che l'autorità talebana utilizzerà con ogni mezzo a propria disposizione per assicurare i responsabili alla giustizia.*Organizzazione terroristica estremista illegale in Russia e in altri Paesi

afghanistan

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, afghanistan