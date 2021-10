https://it.sputniknews.com/20211008/usa-il-senato-approva-la-legge-per-innalzare-temporaneamente-il-debito-federale-13221422.html

USA, il Senato approva la legge per innalzare temporaneamente il debito federale

USA, il Senato approva la legge per innalzare temporaneamente il debito federale

Evitato dunque il default, almeno temporaneamente. Ora ci sarà tempo fino al 3 dicembre per studiare una misura a lungo termine. 08.10.2021, Sputnik Italia

Il Senato degli Stati Uniti ha approvato un disegno di legge per aumentare temporaneamente il tetto del debito federale fino all'inizio di dicembre.Il voto ha spaccato letteralmente in due la Camera alta americana, con quasi tutti i membri dei due partiti che hanno votato seguendo alla lettera le istruzioni imposte dalla rispettiva dirigenza.Tutti i 50 senatori democratici e indipendenti hanno infatti votato a favore del provvedimento e 48 dei 50 senatori repubblicani hanno votato contro.La misura impedisce di fatto agli Stati Uniti di precipitare nel baratro del default dovuto all'enorme debito pubblico.Tuttavia, la misura è solo una soluzione a breve termine, dal momento che, secondo le stime, gli Stati Uniti dovrebbero accumulare i circa 480 miliardi di dollari di debiti previsti dall'innalzamento già entro il prossimo 3 dicembre. I legislatori saranno presto spinti all'azione per finanziare il governo e, probabilmente, aumentare ancora una volta il tetto del debito.Se il tetto del debito non fosse stato alzato, sarebbe stata la prima volta che gli Stati Uniti sarebbero andati incontro al default.Le conseguenze avrebbero potuto causare il crollo dell'economia statunitense e potenzialmente avere un impatto anche sull'economia globale.Il disegno di legge ora passa alla Camera per l'approvazione, prima di essere firmato dal presidente Joe Biden.

