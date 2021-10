https://it.sputniknews.com/20211008/tunisia-si-scontrano-due-treni-passeggeri-almeno-33-feriti-13221293.html

Tunisia: si scontrano due treni passeggeri, almeno 33 feriti

Disastro ferroviario in Tunisia, dove un treno suburbano si è schiantato contro un altro treno fermo in stazione. 08.10.2021, Sputnik Italia

Almeno 33 persone sono rimaste ferite in seguito alla collisione tra due treni passeggeri in Tunisia.Lo ha riferito un portavoce delle Ferrovie tunisine, precisando che il tragico incidente è avvenuto giovedì nella città di Ben Arous.Tutti i feriti sono stati immediatamente soccorsi e trasportati presso le strutture ospedaliere più vicine, alcuni di loro verserebbero in gravi condizioni.Attualmente, la dinamica dell'accaduto resta ancora sconosciuta, con la locale procura che ha aperto un fascicolo d'inchiesta per far luce sulle cause dell'incidente.

