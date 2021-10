https://it.sputniknews.com/20211008/thailandia-pescatore-trova-in-mare-30-kg-di-vomito-di-balena-vale-1-milione-di-euro-13231729.html

Thailandia, pescatore trova in mare 30 kg di vomito di balena: vale 1 milione di euro

Thailandia, pescatore trova in mare 30 kg di vomito di balena: vale 1 milione di euro

Si tratta di una rarissima sostanza chiamata anche ambra grigia prodotta dai capidogli. Per la sua rarità ha un grandissimo valore sul mercato dell'industria... 08.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-08T23:40+0200

2021-10-08T23:40+0200

2021-10-08T23:40+0200

thailandia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/800/84/8008482_0:60:4646:2673_1920x0_80_0_0_1e501d0b1bddc99ae5a5432855d26061.jpg

Un pescatore thailandese è entrato nel club dei milionaria grazie a quella che si potrebbe definire una pesca miracolosa. Nelle sue reti non sono incappati pesci o tesori, ma una sostanza rarissima e preziosa: 30 kg vomito di balena dal valore di un milione di euro.Conosciuta come ambra grigia, si tratta di una secrezione che per la sua rarità vale dai 35 ai 50 mila euro al chilo. Nota anche come "oro galleggiante" o "tesoro del mare", si forma con il rigurgito prodotto dai capidogli durante la digestione di calamari ed è utilizzato nell'industria di profumi. Non tutte le balene, però, lo producono, solo tra l'1 e il 5% contiene al suo interno l'ambra grigia. Da qui il suo enorme valore di mercato. Il suo ritrovamento è dunque un evento assolutamente eccezionale, anche per il divieto di caccia ai campidogli che ne rende difficili le ricerche. La scoperta Narong Phetchara, pescatore thailandese della Provincia di Surat Thani, nella Thailandia del Sud, navigava nell'Oceano Indiano, sulla rotta delle balene, quando è incappato in questo ammasso grigio galleggiante. Immediatamente ha capito subito che poteva trattarsi di ambra grigia e che poteva valere una fortuna. Dopo averlo recuperato ha avvolto in un asciugamano la sostanza e l'ha presentata per un'analisi all'università di Prince of Songkla, che ha confermato che si trattava proprio di oro galleggiante. Il fortunato pescatore ha già fatto sapere che ha intenzione di venderla e di ritirarsi dal mondo della pesca.

thailandia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

thailandia