Talebani condannano l'esplosione in moschea in Afghanistan e promettono di punire i responsabili

In precedenza un testimone aveva affermato a Sputnik che l'esplosione ha ucciso oltre 100 persone, oltre a molti feriti. Come era stato riferito, tutti i morti e i feriti sono parrocchiani della moschea.Zabiullah Mujahid aveva comunicato che sul luogo dell'esplosione sono arrivate forze speciali. è stata avviata un'indagine. I media, citando un rappresentante locale del movimento, hanno riportato che l'attacco è stato eseguito da un kamikaze. Il portavoce del ministero degli Interni afghano, Saeed Khosti, ha confermato l'esplosione a Sputnik, ma ha sottolineato che non è noto il bilancio delle vittime.I media hanno riferito che il gruppo terroristico ISIS-K* ha rivendicato la responsabilità dell'esplosione.*Organizzazioni terroristiche illegali in Russia e in molti altri Paesi

