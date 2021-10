https://it.sputniknews.com/20211008/sos-maltempo-allarme-di-coldiretti-piove-troppo-e-la-vendemmia-e-a-rischio-13230782.html

SOS maltempo, allarme di Coldiretti: piove troppo e la vendemmia è a rischio

Piogge ininterrotte ed altri eventi estremi rendono difficoltose le operazioni di raccolta dell'uva. Coldiretti chiede interventi strutturali per affrontare i... 08.10.2021, Sputnik Italia

Il maltempo mette a rischio le vendemmie. E' questo l'allarme lanciato da Coldiretti per le ininterrotte precipitazioni che paralizzano le operazioni di raccolta per i grandi vini rossi. La stagione di vendemmia, iniziata ad agosto su tutto lo stivale, potrebbe protrarsi addirittura fino a novembre. Sono già 152 gli eventi estremi che si contano dall'inizio dell'autunno, tra nubifragi, grandinate, tornado e tempeste di fulmini, dopo un'estate caratterizzata dalla siccità. Forti grandinate, sfasamenti stagionali, fenomeni violenti, rapido passaggio dal sole al maltempo, compromettono le coltivazioni nei campi con costi per oltre 14 miliardi di euro in un decennio, tra perdite della produzione agricola nazionale e danni alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne.Coldiretti chiede interventi strutturali e strumenti di gestione del rischio, sempre più avanzati e con meno burocrazia, per affrontare i danni all'agricoltura provocati dai cambiamenti climatici.

marco paradigma Tutti a cercare di ciucciare denaro pubblico dal mammellone dello Stato. Con il caldo che c'è stato, quasi tutte le vendemmie si sono esaurite già a settembre. La Coldiretti sia più seria.

