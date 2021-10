https://it.sputniknews.com/20211008/solo-84-milioni-gli-italiani-non-ancora-vaccinati-quasi-tre-milioni-ultracinquantenni-13233639.html

Solo 8,4 milioni gli italiani non ancora vaccinati, quasi tre milioni ultracinquantenni

Lo rileva il report settimanale della struttura commissariale per l’emergenza sanitaria guidata da Figliuolo. Di contro, la fascia dei ventenni è quella con la... 08.10.2021, Sputnik Italia

Sono 8.393.051 gli italiani over 12 che non hanno ancora ricevuto neanche la prima dose del vaccino anti-Covid.A preoccupare sono i numeri della popolazione sopra i 50 anni: 2.987.859 dei non vaccinati sono ultracinquantenni, 3.996.994 sono distribuiti nella fascia di età dei 20-49 anni e 1.408.268 in quella dei 12-19 anni.I ventenni si vaccinano di piùIn base ai dati settimanali diffusi dalla struttura del Commissario per l’emergenza Francesco Paolo Figiuolo, fanno da contraltare agli 8,4 milioni di non vaccinati, le percentuali degli immunizzati tra i ventenni.Sono 4.641.642 (il 77,18%) i giovani tra i 20 e i 29 anni che hanno ricevuto due dosi di vaccino anti-Covid, mentre nella fascia d'età tra i 40 e i 49 anni il dato è pari a 6.600.992, ossia il 75,12%. Per quanto riguarda invece chi ha tra i 30 e i 39 anni d'età, il report parla di 4.917.807 (72,38%) persone con ciclo vaccinale completo.

Irina Derefko Poverini.....

1

Rachele Samo

