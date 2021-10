https://it.sputniknews.com/20211008/roma-la-gdf-sequestra-6-milioni-di-mascherine-contraffatte-4-indagati-13229991.html

Roma: la Gdf sequestra 6 milioni di mascherine contraffatte, 4 indagati

I militari del 3°Nucleo Operativo Metropolitano della Guardia di Finanza di Roma hanno eseguito nella mattinata odierna una maxi-operazione che ha portato al... 08.10.2021, Sputnik Italia

Nel corso del blitz, che ha interessato diversi magazzini situati tra Ciampino e alcune altre zone di Roma, sono stati ritrovati anche termometri, calzature e articoli di bigiotteria contraffatti.Scattata la denuncia per quattro persone, accusate del reato di frode in commercio e sottoposte tutte a perquisizione da parte delle forze dell'ordine.Avrebbero costruito una rete logistica, con magazzini e container sparsi nel territorio della capitale, di supporto al commercio di merce contraffatta e non sicura per la salute, per un totale di quattro società di import-export colpite dall'operazione della Guardia di Finanza.

