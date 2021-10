https://it.sputniknews.com/20211008/regione-indo-pacifica-la-cina-e-seriamente-preoccupata-dallincidente-del-sottomarino-atomico-usa-13225967.html

Regione indo-pacifica, la Cina è "seriamente preoccupata" dall'incidente del sottomarino atomico USA

Il 2 ottobre, un sottomarino a propulsione nucleare della Marina degli Stati Uniti ha impattato un oggetto non identificato, mentre operava in acque... 08.10.2021, Sputnik Italia

La Cina è profondamente preoccupata per l'incidente avvenuto con il sottomarino nucleare statunitense, localizzato nelle acque internazionali della regione indo-pacifica.Lo ha detto venerdì il portavoce del ministero degli Esteri, Zhao Lijian:Il diplomatico ha sottolineato che gli Stati Uniti e gli altri Paesi coinvolti dovrebbero fornire dettagli rilevanti, "tra cui l'esatta posizione dell'incidente, lo scopo di questo viaggio e i dettagli di ciò che il sottomarino ha incontrato".La dinamica dell'incidenteUn sottomarino a propulsione nucleare della Marina degli Stati Uniti ha impattato un oggetto non identificato, mentre operava in acque internazionali nella regione indo-pacifica, ha riferito giovedì l'Ufficio per gli affari pubblici della flotta del Pacifico.La flotta del Pacifico della US Navy ha affermato che il sottomarino è rimasto in condizioni sicure e stabili e che l'impianto di propulsione nucleare rimane inalterato e pienamente operativo.Secondo la Marina, 11 marinai hanno riportato ferite da moderate a lievi durante l'incidente.L'imbarcazione, che non ha dato segnali di soccorso, si sta dirigendo verso la base di Guam e vi arriverà venerdì.

