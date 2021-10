https://it.sputniknews.com/20211008/quanto-costano-i-ricoveri-dei-non-vaccinati-quasi-64-milioni-di-euro-in-un-solo-mese-13222899.html

Quanto costano i ricoveri dei non vaccinati? Quasi 64 milioni di euro in un solo mese

Secondo le stime dell'Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari della Cattolica, più di 700 euro al giorno per i ricoveri e quasi 1.700 euro... 08.10.2021

L’incidenza della pandemia sui costi del Servizio sanitario nazionale continua a farsi sentire. Superata la fase acuta con migliaia di ricoveri ogni giorno, le stime della spesa continuano a restare alte e ad incidere sono i ricoveri dei cittadini non vaccinati, che costano quasi 64 milioni di euro in un mese.È il dato preoccupante presentato dall’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari (Altems) dell'Università Cattolica, che ha preso in considerazione i giorni dal 20 agosto al 19 settembre 2021.Secondo la ricerca, l’esatto costo di questi ricoveri ammonta a 63.811.181 euro, di cui 46.501.415 per le ospedalizzazioni e 17.309.766,11 per i casi gravi che hanno trascorso un periodo in intensiva.I costi giornalieriSecondo l’Altems, in media il ricovero in area medica dei non vaccinati dura 11,3 giorni, che salgono a 14,9 per coloro che necessitano della terapia intensiva.Ricoveri che si sarebbero potuti evitareSecondo lo studio, la stragrande maggioranza dei pazienti ricoverati in area medica nel mese preso in esame, ben il 94%, non sarebbe stato ricoverato se fosse stato vaccinato.Percentuale che sale al 96% per coloro che hanno avuto bisogno della terapia intensiva.“Le infezioni nella popolazione immunizzata si fermano a 24,98 ogni 100mila abitanti a settimana, mentre nella popolazione non vaccinata l'incidenza è di 140,36 ogni 100mila abitanti".E, di conseguenza, si registrano: 12,19 ricoveri ogni 100mila abitanti ogni settimana tra i non vaccinati ospedalizzati in area medica e 1,42 in terapia intensiva. Dati che crollano per la popolazione immunizzata: 1,51 persone ogni 100mila abitanti ricoverati in area medica e 0,11 persone ogni 100mila in terapia intensiva.

