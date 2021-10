https://it.sputniknews.com/20211008/prof-meluzzi-sospeso-dallordine-dei-medici-ho-scelto-scientemente-di-non-vaccinarmi-13226264.html

Prof. Meluzzi sospeso dall’Ordine dei medici: “Ho scelto scientemente di non vaccinarmi”

Prof. Meluzzi sospeso dall’Ordine dei medici: “Ho scelto scientemente di non vaccinarmi”

Il prof. Alessandro Meluzzi, psichiatra, psicoterapeuta e criminologo, è stato sospeso dall’Ordine dei medici di Torino per non essersi sottoposto al vaccino... 08.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-08T12:20+0200

2021-10-08T12:20+0200

2021-10-08T12:35+0200

vaccino

interviste

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/773/70/7737055_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_695cb4072b9c4680c2ee2c18490bc6b3.jpg

Il prof. Meluzzi aveva già dichiarato che il vaccino in realtà sarebbe “un siero genetico sperimentale di cui non conosciamo gli effetti” e che “la pandemia è un pretesto per rimporre il nuovo ordine mondiale”.Fattori come: curriculum, esperienza pluriennale, professionalità, specialità e competenze di altissimo livello paiono ormai passati in secondo piano. Di fatto, in Italia, in base alla normativa vigente, un medico può continuare ad esercitare la sua professione solo se si sottopone alla vaccinazione anti-Covid.Contattato da Sputnik Italia, il professor Meluzzi ha ulteriormente commentato il suo provvedimento di sospensione:— È un provvedimento previsto, in un qualche modo anche scontato, nel senso che le normative dicono che i medici che non si vaccinano devono essere sospesi dai contatti diretti coi pazienti. Io ho scelto scientemente di non vaccinarmi, ritenendo di non poter esprimere un consenso informato rispetto a una terapia con degli esiti imprevedibili, almeno per il mio caso. Quindi non essendo andato a farmi fare falsi vaccini, o a cercare ipotetiche esenzioni, ho accettato questo tipo di provvedimento con una logica socratica, cioè: le norme della 'polis' si rispettano ad ogni costo, anche se sono scomode.— Si presume ci saranno altri medici nelle stesse condizioni di allontanamento dal lavoro.— Si, soltanto a Torino ce ne sono 204.— Ma chi sostituirà tale assenze, soprattutto davanti a competenze specialistiche di elevata professionalità e difficilmente sostituibili?— Ci penseranno Draghi e Speranza, coloro che hanno fatto questa norma.— E per i medici di famiglia sospesi? Ci saranno pazienti che non troveranno più in ambulatorio il proprio medico col quale c’è un rapporto di conoscenza e di fiducia maturato negli anni.— Porteranno medici dalla Tunisia, dall’Iran, da Cuba.. Vedremo! Importeremo un po’ di medici.Un danno ai pazienti— Tutto ciò non andrà a scapito dei pazienti?— Non c’è ombra di dubbio! Come moltissime altre cose che stanno accadendo. Pensiamo a quelli che hanno perso l’oncologo, il chirurgo che doveva operare; a tutti quelli che hanno perso medici di fiducia, di grande competenza, di grande esperienza, che purtroppo escono di scena.D’altra parte, è anche un problema di onestà, se io fossi andato raccattando uno straccio di dichiarazione d’incompatibilità di salute nei confronti del vaccino non è che sarei stato meno contagioso, come se "non vaccinato". Anche i vaccinati possono trasmettere questo virus. Quindi, questa idea che il medico se “non vaccinato” è un “untore” è una teoria quantomeno bizzarra.— Poco tempo faб Lei ha affermato che Le hanno proposto un vaccino falso e lo ha rifiutato.— Tre miei pazienti mi confessarono di averlo fatto e confidenzialmente mi chiesero se anch’io fossi interessato a farlo. Non l’ho fatto perché non volevo sporcare il mio karma.L'opinione dell'autore può non coincidere con la posizione della redazione.

https://it.sputniknews.com/20211007/usa-vaccino-anti-covid-per-i-bambini-di-5-11-anni-pfizer-si-rimette-alla-fda-per-lautorizzazione-13215192.html

https://it.sputniknews.com/20211007/per-infettivologo-di-pisa-troppi-sanitari-no-vax-ancora-al-lavoro-13218030.html

marco paradigma Onore al Professore Meluzzi, grande come scienziato e come uomo. E' ormai chiaro che l'obbligo di vaccinazione sta diventando un'applicazione aggiuntiva del piano Kalergi. C'è un solo modo per far finire tutto questo, e sta per iniziare da un momento all'altro. 1

Deciomeridio Un medico che non si vaccina è dunque un povero idiota che non sa quello che fa? E allora a chi gli ha conferito la Laurea, cosa facciamo?

2

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Eliseo Bertolasi https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/198/45/1984515_156:0:935:779_100x100_80_0_0_58d5b42dc5c715ec7b79482acf1aa5ae.jpg

Eliseo Bertolasi https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/198/45/1984515_156:0:935:779_100x100_80_0_0_58d5b42dc5c715ec7b79482acf1aa5ae.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Eliseo Bertolasi https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/198/45/1984515_156:0:935:779_100x100_80_0_0_58d5b42dc5c715ec7b79482acf1aa5ae.jpg

vaccino, interviste