Morto “no Vax” a Ferrara: si curava via internet. La Procura indaga per omissione di soccorso

Era stato curato con vermifughi, secondo le prove messe agli atti. Era stato ricoverato un mese fa ma era in condizioni già critiche e ha provato più volte a... 08.10.2021, Sputnik Italia

Il paziente “no Vax” di 68 anni ricoverato un mese fa a Ferrara in gravi condizioni dopo aver tentato alcune cure proposte da un medico in telemedicina, è morto ieri all’ospedale Sant’Anna.L’uomo che era stato convinto a ricoverarsi da un’amica, dopo che le sue condizioni erano peggiorate, aveva tentato più volte di firmare per le dimissioni, nonostante le proteste dei medici.Le cure via internet e il vermifugoSul cadavere dell’uomo è stata disposta l’autopsia per valutare la situazione nell’ambito dell’indagine.Agli atti sono state inserite anche le conversazioni via mail che l’uomo aveva avuto con il medico volontario dell’associazione IppocrateOrg che lo aveva curato a distanza. Si tratta dell’associazione che aveva organizzato il contestato convegno al Senato in tema di pandemia.Era stato lo stesso paziente a fornire le comunicazioni ai medici quando era stato ricoverato.Il ricovero era arrivato dopo che un'amica era riuscita a convincerlo ma i sanitari avevano subitorilevato che le sue condizioni erano decisamente compromesse.Il paziente aveva anche tentato di rifiutare le cure e di tornare a casa: era stata chiesta una consulenza psichiatrica. Poi si era aggravato e ieri il decesso.

