https://it.sputniknews.com/20211008/morti-sul-lavoro-operaio-di-30-anni-perde-la-vita-cadendo-in-una-vasca-di-mosto-ad-andria-13222765.html

Morti sul lavoro: operaio di 30 anni perde la vita cadendo in una vasca di mosto ad Andria

Morti sul lavoro: operaio di 30 anni perde la vita cadendo in una vasca di mosto ad Andria

Un gravissimo incidente sul lavoro ha causato la morte di un operaio in Puglia. La vittima si chiamava Nunzio Cognetti e aveva 30 anni. Ha perso la vita... 08.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-08T09:30+0200

2021-10-08T09:30+0200

2021-10-08T09:55+0200

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/04/10498817_0:219:2500:1625_1920x0_80_0_0_0d4571b53a365c05b7fac14b2de2e065.jpg

Meno di una settimana fa, quattro persone erano decedute in un'incidente simile a Cosenza, durante una vendemmia familiare. Le vittime erano parenti.Secondo una prima ricostruzione delle dinamiche, il trentenne è caduto in una vasca utilizzata per la pigiatura dell'uva, mentre lavorava nell'azienda alla periferia di Andria.I colleghi hanno tentato di liberare il giovane e nel frattempo hanno allertato i soccorsi. Tuttavia, nonostante i tentativi di rianimazione, non c'è stato nulla da fare.Sull'incidente indagano gli uomini della Polizia di Stato e i tecnici dello Spesal. Quella di ieri è la 53^ morte bianca in Puglia dall'inizio del 2021.Morti sul lavoroNei primi otto mesi del 2021 sono state 349.449 le morti bianche, oltre 27 mila in più (+8,5%), rispetto alle 322.132 dei primi otto mesi del 2020. Diminuiscono però gli infortuni con esito mortale, 772 rispetto ai 823 decessi avvenuti nello stesso periodo dell'anno precedente. Lo si apprende dagli open data dell'Inail sulle denunce di infortunio e di malattia professionale presentate all’Istituto da gennaio ad agosto 2021.Inail avvisa che il confronto tra il 2020 e il 2021 richiede però cautela, in quanto i dati delle denunce mortali degli open data mensili, più di quelli delle denunce in complesso, sono provvisori e influenzati fortemente dalla pandemia, con il risultato di non conteggiare un rilevante numero di 'tardive' denunce mortali da contagio da Covid-19.

marco paradigma Un altro vaccinato che non è più abile come prima.

vandy walmper Rapporto sull'esperienza sul trattamento dell'herpes Mi è stato diagnosticato l'herpes genitale per 2 anni e sto cercando una cura. Ho letto una testimonianza su questa piattaforma da una donna che è stata curata dal diabete con il dottor Ahmed Usman Herbal Medicine dopo molte discussioni e alcune domande che ha preparato la medicina a base di erbe e ha chiesto il mio indirizzo. 3 giorni dopo, ho ricevuto la medicina erboristica e con la sua presdicine, compreso l'indirizzo email ufficiale del medico. Ho contattato il dottore attraverso la sua criptovaluta e ho bevuto medicine a base di erbe per 21 giorni. Dopo aver terminato la medicina a base di erbe, ho fatto un test e il mio risultato IgG è stato confermato negativo senza alcun virus trovato nel mio sangue. Contatta il dottor Ahmed e lasciati curare. mandagli un'e-mail a; drahmedusman5104@gmail.com o mandagli un messaggio whatsapp +14436204203 . Ha rimedi erboristici per diabete, epatite, cancro, leucemia, fibrosi

2

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia