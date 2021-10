Migranti, Lucano: "Perseguito per l'idea che rappresento, rifarei tutto"

https://it.sputniknews.com/20211008/migranti-lucano-perseguito-per-lidea-che-rappresento-rifarei-tutto-13223797.html

L'ex primo cittadino di Riace, simbolo dell'accoglienza dei migranti, è intervenuto alla trasmissione Otto e mezzo su La7, dopo la condanna in primo grado a 13... 08.10.2021, Sputnik Italia

"I reati che mi sono stati contestati sono molto gravi, ma la realtà non è così". Mimmo Lucano, intervenendo giovedì sera ad Otto e mezzo su La7, rigetta le accuse nei suoi confronti e rivendica tutto quello che ha fatto come attivista e come sindaco di Riace.L'ex primo cittadino ritiene che la condanna a 13 anni e due mesi sia la conseguenza di un accanimento verso il modello di accoglienza creato a Riace, borgo della Locride, divenuto modello di integrazione durante i lunghi anni di amministrazione lucano.Nella condanna viene escluso il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, perché "così non sembra un'accanimento politico verso un'idea di accoglienza", ritiene Lucano, che invece è convinto che ci sia stata una "persecuzione non verso di me come persona, ma dell'idea che rappresento".La condanna a più di 13 anni"Posso anche andare in carcere e pagare (anche se non ne ho la possibilità), ma non posso accettare il tentativo di denigrazione morale della mia immagine", afferma Lucano, commentando la dura condanna in primo grado a 13 anni e due mesi di carcere.

