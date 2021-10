https://it.sputniknews.com/20211008/migranti-dodici-paesi-ue-chiedono-a-bruxelles-di-finanziare-recinzioni-e-muri-alle-frontiere-13223592.html

Migranti, dodici Paesi UE chiedono a Bruxelles di finanziare recinzioni e muri alle frontiere

Migranti, dodici Paesi UE chiedono a Bruxelles di finanziare recinzioni e muri alle frontiere

Tra gli stati promotori della mozione anche diversi Paesi del blocco di Visegrad, tra cui Polonia e Ungheria. 08.10.2021, Sputnik Italia

Dodici Stati dell'Unione Europea hanno chiesto a Bruxelles di introdurre nuovi strumenti per proteggere le frontiere esterne di fronte ai flussi migratori, anche col finanziamento comunitario di recinzioni e muri.Lo si apprende da una lettera inviata alla Commissione europea e alla presidenza del Consiglio UE da parte dei ministri dell'Interno di Austria, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria.Nel documento, i 12 stati hanno chiesto "nuovi strumenti che permettano di evitare, piuttosto che affrontare in seguito, le gravi conseguenze di sistemi migratori e di asilo sovraccarichi e capacità di accoglienza esaurite, che alla fine influiscono negativamente sulla fiducia nella capacità di agire con decisione quando necessario".La questione relativa all'eventuale rafforzamento dei confini esterni dell'Unione sarà discussa nel corso della prossima riunione dei ministri dell'Interno dei 27 stati membri in programma a Lussemburgo.

