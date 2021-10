https://it.sputniknews.com/20211008/marsala-28enne-ucciso-in-una-rissa-tra-italiani-e-romeni-13226565.html

Marsala, 28enne ucciso in una rissa tra italiani e romeni

Un giovane è stato accoltellato davanti ad un locale del centro storico, cinque le persone fermate per la sua morte. Due romeni accusati di omicidio. 08.10.2021, Sputnik Italia

Un giovane di 28 anni con precedenti penali è stato ucciso giovedì sera a Marsala (Trapani). Luigi Lauria è stato ferito mortalmente con una coltellata in pieno centro storico. Per la sua morte sono stati fermati tre italiani e due romeni, questi ultimi sono accusati di concorso in omicidio.La lite sarebbe scoppiata davanti alla pizzeria 'Carpe Diem' tra un gruppo di italiani e romeni. Dopo essere stato ferito, il giovane è stato soccorso e trasportato all'ospedale Paolo Borsellino, dove in seguito è deceduto.Uno dei cinque indagati è accusato di aver sferrato la coltellata.Secondo quanto riferito dalle forze dell'ordine, nella zona sono frequenti le liti violente legate al controllo del traffico di stupefacenti.

Snowstorm Benvenuti nell'Unione "Europea", anche se la differenza con il Nord Africa è sempre meno discernibile...

