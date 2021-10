https://it.sputniknews.com/20211008/maker-faire-rome-2021-i-cinque-progetti-degli-artigiani-digitali-da-non-perdere-13233048.html

Maker Faire Rome 2021: i cinque progetti degli artigiani digitali da non perdere

È partita la nuova edizione dedicata all'innovazione. Dall'agrofood all'intelligenza artificiale, dalla pandemia alle stampe 3D, dai dispositivi indossabili...

Tre giorni di eventi di dibattiti, presentazioni, progetti e cultura all’ombra del Gazometro a Roma. Si è aperta oggi la nuova edizione della Maker Faire Rome 2021, la Fiera dell’Innovazione che riunisce nella Capitale gli “artigiani digitali” e le loro invenzioni.Tra conferenze, interventi di esperti e presentazioni, i progetti spiccano e sono visitabili sia dal vivo che virtualmente, nella modalità ormai ben nota a causa della pandemia.Ecco i cinque progetti innovativi da non perdere a Maker Faire.La sanificazione per il car sharingIn epoca di pandemia il verbo “sanificare” è diventato di uso comune. In particolare quando si parla di oggetti o ambienti condivisi.I progettisti sono Manuel Favaron, Riccardo Sassetti, Vittorio Stefanini, Simone Franceschetti, Mario Villano, Gabriele Pollastrini e Francesco D’Urso e hanno sviluppato una soluzione per ridurre la diffusione del COVID-19 ma anche di migliorare il livello di igiene all’interno dei veicoli come taxi, auto condivise e flotte aziendali.Il wearable e il monitoraggio a distanzaI dispositivi indossabili sono un settore in forte espansione, ma che necessita ancora di sforzi tecnologici per migliorare l’ergonomia e la forma.In Wearable & Biosensing, progetto di ricerca dell’Università di Pisa, si realizzano sensori tessili innovativi, a basso impatto sulla vita degli utenti grazie ad una massima indossabilità e con la possibilità di personalizzarne il design e l’uso, con un focus rivolto a realizzare e diffondere le tecnologie wearable per i progetti dei maker.Un flipper per la cooperazioneNon soltanto salute e pandemia, ma anche gioco, ma sempre rigorosamente innovativo.È il caso del progetto del Flipper “I Quattro Cavalieri”, progettato da La Bottega delle Idee. Il primo flipper per quattro giocatori contemporanei: lo si può definire quindi un flipper di cooperazione dove ognuno dei giocatori, raggiungendo il proprio obbiettivo fa si che, al termine della partita, abbia contribuito al raggiungimento dello scopo comune.Coltivazioni computerizzate e steriliNon poteva mancare l’innovazione anche nell’area dell’agrofood. L’esempio più interessante è quello della Vertical Farm idroponica compatta, sterile, computerizzata: Hydro Farming.Pontetti dal 2004 ha avviato una sua azienda agricola, tradizionale e tecnologica, la Ferrari Farm, dove coltiva sia in pieno campo con metodo bio, che in serre sterili, sigillate e computerizzate.Il miniRobotSpazio anche all’intelligenza artificiale con Nanosaur: il più piccolo robot costruito su una NVIDIA Jetson Nano.Nanosaur è dotato di una telecamera frontale, due display per gli occhi ed un powerbank per alimentare il robot e pesa solo 500 grammi. Il progettista è Roberto Borghi.

