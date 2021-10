https://it.sputniknews.com/20211008/la-svezia-punta-al-lancio-di-satelliti-dallartico-entro-lestate-2022-13223086.html

La Svezia punta al lancio di satelliti dall'Artico entro l'estate 2022

La Svezia punta al lancio di satelliti dall'Artico entro l'estate 2022

08.10.2021

Dal 1966, dalla base sono stati lanciati quasi 600 razzi e palloni sonda per il meteo, principalmente per scopi di ricerca.La sua peculiare posizione, a circa 200 chilometri al di sopra del circolo polare artico e circondata da una vasta natura selvaggia, è considerata decisamente vantaggiosa per il lancio in orbita di satelliti.Al momento, l'UE non è dotata della capacità di lanciare satelliti dal suolo europeo, con l'unico spazioporto europeo situato nel nord-est del Sud America, nella Guyana francese, un dipartimento d'oltremare della Francia. La Svezia potrebbe, quindi, sopperire all'attuale impossibilità dell'Unione di inviare satelliti in orbita.Sorprendentemente, tuttavia, l'investimento nella promozione della capacità satellitare europea non è stata finanziata dall'UE, ma attraverso un contratto di prestito di 120 milioni di corone svedesi, pari a circa 13 milioni di euro, tra la società spaziale statale SSC e la Nordic Investment Bank.Il primo investimento è stato effettuato dal governo di Stoccolma nel 2018, quando 60 milioni di corone svedesi, pari a circa 6 milioni di euro, sono stati stanziati per prime le operazioni di test.L'avvio dei lavori nella base di Esrange consentirà alla Svezia di entrare a far parte di un club esclusivo di circa una dozzina di Paesi nel mondo che dispongono di proprie capacità satellitari.Oltre a scopi militari, i lanci satellitari possono essere utilizzati per raccogliere informazioni sulla terra, sull'atmosfera e sugli oceani e per assistere nel monitoraggio dell'ambiente e del tempo, nonché sulla deforestazione e gli incendi boschivi.

