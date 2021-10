https://it.sputniknews.com/20211008/incidente-ferroviario-a-ladispoli-uomo-travolto-da-un-treno-sulla-linea-roma-civitavecchia-13230474.html

Incidente ferroviario a Ladispoli: uomo travolto da un treno sulla linea Roma-Civitavecchia

Un convoglio Freccia Bianca dell'Alta Velocità ha travolto un 61enne che si trovava sui binari; fra le ipotesi non si esclude il gesto volontario. Interrotto... 08.10.2021, Sputnik Italia

Un uomo di 61 anni è stato travolto da un treno nei pressi della stazione di Ladispoli, sulla linea Roma-Civitavecchia. La tragedia è avvenuta poco dopo le 11:30 di venerdì 8 settembre. Non sono ancora note le generalità della vittima.Secondo quanto si apprende dalle prime ricostruzioni riportate dalla stampa, il 61enne si trovava sui binari al passaggio del Freccia Bianca 8605 Genova-Roma, che lo ha investito. Per lui non c'è stato nulla da fare.La circolazione sulla linea ferroviaria è stata interrotta per gli accertamenti della polizia.Le dinamiche dell'incidenteAl momento dell'impatto, la vittima si trovava sul binario 3 nei pressi di Piazzale Roma, a due passi dalla stazione ferroviaria di Ladispoli-Cerveteri.Il macchinista del treno, sotto shock per l'accaduto, avrebbe visto l'uomo solo all'ultimo momento, quando ormai non era possibile evitare lo scontro. L'uomo sarebbe, dunque, morto sul colpo.Fra le varie ipotesi non è scartata quella del gesto volontario o lo stato d'ebbrezza della vittima. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Ladispoli e la Polizia Scientifica di Civitavecchia per i rilievi.

