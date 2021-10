https://it.sputniknews.com/20211008/immunologo-norvegese-inviare-prime-dosi-in-africa-proteggerebbe-meglio-della-terza-dose-da-noi-13207254.html

Immunologo norvegese: “Inviare prime dosi in Africa proteggerebbe meglio della terza dose da noi”

Secondo Gunnveig Grødeland dell'Università di Oslo, due dosi garantirebbero una risposta di memoria immunologica più che sufficiente, molto meglio sarebbe... 08.10.2021, Sputnik Italia

Poiché le autorità norvegesi hanno raccomandato di somministrare a tutte le persone di età superiore ai 65 anni una terza dose di vaccino anti-COVID, denominata 'refresher', l'immunologo Gunnveig Grødeland dell'Università di Oslo, ha obiettato che i norvegesi sani non ne avrebbero alcun bisogno.Secondo questi, sarebbe invece molto più sensato e preventivo donare dosi ai paesi africani, qualora proprio ve ne fossero in eccesso e non si sapesse cosa farne. Aumentare la disponibilità del vaccino in tutto il mondo è molto più vantaggioso che somministrare dosi di richiamo ai già vaccinati del Paese.Grødeland ha sottolineato che, mentre i gruppi più vulnerabili e a rischio, compresi i più anziani, posso effettivamente avere un giovamento dalla terza dose, per il resto della popolazione essa è assolutamente inutile.Secondo l’esperto, lo scopo del vaccino è generare memoria immunologica basata su anticorpi e cellule T. Dopo due dosi, i pazienti ottengono una risposta di memoria buona e duratura che li protegge, nonostante il fatto che i livelli di anticorpi nel tempo poi scendano, ha spiegato.La Norvegia si era impegnata a ridistribuire 5 milioni di dosi in tutto il mondo entro la fine del 2021, ma poi Oslo ha raccomandato dosi di richiamo nazionali prima di mantenere questa promessa.Finora, la Norvegia ha somministrato due dosi al 68,1% della sua popolazione di 5,3 milioni di persone. Al contrario, paesi come il Ciad e il Benin hanno un tasso di vaccinazione dello 0,2 percento.

marco paradigma Per essere un esperto non sa che i preparati mRna, che NON sono vaccini, NON inducono alcuna memoria immunologica, ma solo una produzione massiva di proteine spike perstimolare la produzione (cellule B) di anticorpi contro questa tossina. Del coranavirus il sistema immunitario dell'ospite continua a non saperne niente, per cui, finito l'effetto della stimolazione e smaltiti gli anticorpi, l'ospite si ritrova al punto di partenza. Questo esperto che afferma il contrario si basa su un precario studio italiano, rilanciato in pompa magna dalla rivista scientifica Nature. Inutile sottolineare che sul concetto che i vaccini mRna inducono memoria immunologica per anni anche senza richiami, i verbi al condizionale si sprecano.

