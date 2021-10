https://it.sputniknews.com/20211008/gran-bretagna-il-ciclista-alexandar-richardson-minacciato-con-un-machete-e-derubato-della-sua-bici-13231596.html

Gran Bretagna, il ciclista Alexandar Richardson minacciato con un machete e derubato della sua bici

Disavventura per il professionista della squadra Alpecin, Alexandar Richardson, aggredito durante un allenamento a Londra.

Il giovane ciclista ha anche denunciato l'alto tasso di furti di biciclette nella capitale britannica durante la pandemia di Covid-19.L'atleta si stava allenando a Richmond Park, a ovest di Londra, intorno alle 15:00 di giovedì pomeriggio, quando si è accorto di essere seguito.Quattro uomini, che indossavano dei passamontagna, su due motociclette lo hanno puntato e, nonostante il tentativo di darsi alla fuga, Richardson è stato buttato giù dalla bicicletta quando una delle moto che lo inseguivano ha impattato la ruota posteriore della sua bici.Il 31enne ha raccontato di essersi aggrappato alla bici mentre veniva trascinato lungo il pavimento, ma di aver presto cambiato idea e di aver deciso di consegnare la bici ai malviventi, quando uno dei rapinatori lo ha minacciato con un machete.Il corridore su strada, che gareggia per il team Alpecin-Fenix, con sede in Belgio, ha evidenziato il crescente problema dei furti di biciclette nella capitale, in aumento durante la pandemia di Covid-19.In precedenza, l'aumento dei furti era stato evidenziato anche dall'Evening Standard.

