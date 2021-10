https://it.sputniknews.com/20211008/eurovision-2022-torino-ospitera-la-prossima-edizione-del-festival-musicale-europeo-12825828.html

Eurovision 2022, Torino ospiterà la prossima edizione del festival musicale europeo

Eurovision 2022, Torino ospiterà la prossima edizione del festival musicale europeo

La sede dell'edizione 2022 dell'Eurovision è Torino. L'Italia torna ad ospitare la kermesse dopo le edizioni del 1965 e 1991. 08.10.2021, Sputnik Italia

La vittoria dei Måneskin riporta l'Eurovision 2022 in Italia. Dalla short list formata da cinque città, Bologna, Milano, Rimini, Pesaro e appunto Torino, è stato scelto il nome della città ospitante del concorso canoro, che vede l'esibizione di artisti in rappresentanza di 44 paesi.La candidatura era stata presentata la scorsa estate dalla ex sindaca, Chiara Appendino.La kermesse si svolgerà in Italia nel mese di maggio del 2022; la scelta della sede era stata organizzata dalla Rai, insieme alla European Broadcasting Union.La scorsa edizione di Eurovision aveva visto il grande trionfo della band italiana Måneskin, che si erano imposti in finale con il brano Zitti e Buoni.L'Italia aveva ricevuto 318 punti dal pubblico e 216 punti dalla giuria di qualità, realizzando 524 punti in totale. Seconda era invece giunta la Francia, con 499 punti, mentre la Svizzera aveva occupato il terzo posto, con 432 punti.

