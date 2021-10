https://it.sputniknews.com/20211008/eni-vuole-valorizzare-il-ramo-rinnovabili-e-retail-nel-2022-il-lancio-in-borsa-13222494.html

ENI vuole valorizzare il ramo rinnovabili e retail: nel 2022 il lancio in Borsa

ENI vuole valorizzare il ramo rinnovabili e retail: nel 2022 il lancio in Borsa

Il Cane a sei zampe manterrà la maggioranza nella nuova quotata. Il 22 novembre sarà annunciato il nome della nuova società. 08.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-08T10:34+0200

2021-10-08T10:34+0200

2021-10-08T10:34+0200

borsa

eni

energie rinnovabili

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/227/82/2278242_0:132:2000:1257_1920x0_80_0_0_683b9521d3fdee5a5f6a10529321674d.jpg

Dopo mesi di analisi e proiezioni, Eni ha lanciato il cuore oltre l’ostacolo e ha annunciato che il suo polo integrato retail e rinnovabili, noto anche come 'Eni R&R' sarà quotato in Borsa.Il Consiglio di amministrazione ha dato il via libera all'avvio dell'iter di offerta pubblica iniziale (IPO) e quotazione azionaria del business, che integra le attività retail gas&power e quellerelative alle energie green.L’obiettivo è “completare l'operazione nel corso del 2022, in base alle condizioni di mercato", ha fatto sapere la società in una nota, in cui si sottolinea che Eni manterrà la partecipazione di maggioranza nella nuova società quotata.Altri elementi e il nome dell’azienda saranno annunciati il 22 novembre, durante il capital markets day.Una capitalizzazione da 10 miliardi di euroL’obiettivo dell’operazione è valorizzare il polo integrato, che produce energia rinnovabile e vende al pubblico gas ed elettricità e che, secondo gli esperti, ha una capitalizzazione stimata in 10 miliardi di euro, a cui si aggiunge la plusvalenza per la casa madre di tre miliardi di euro, in seguito all’eventuale vendita di un terzo delle azioni.L'IPO, secondo Descalzi, “ci consentirà di liberare significativo valore, sostenendo la crescita del business e supportando Eni e i nostri clienti nel raggiungere l'obiettivo delle zero emissioni".Circa un anno fa, l’Ad ha varato il piano strategico dell’Eni per azzerare l’inquinamento da anidride carbonica entro il 2050.Gli obiettivi della nuova societàLa nuova quotata “sarà indipendente dal punto di vista finanziario e avrà un proprio bilancio e un proprio rating creditizio, che le permetterà di accedere al debito a costi competitivi per finanziare la crescita”.La società svilupperà oltre 6 GW di capacità rinnovabile entro il 2025, e oltre 15 GW entro il 2030.

https://it.sputniknews.com/20211001/auto-elettriche-ed-efficienza-energetica-patto-tra-eni-e-hyundai-per-colonnine-e-transizione-verde-13138047.html

vandy walmper Rapporto sull'esperienza sul trattamento dell'herpes Mi è stato diagnosticato l'herpes genitale per 2 anni e sto cercando una cura. Ho letto una testimonianza su questa piattaforma da una donna che è stata curata dal diabete con il dottor Ahmed Usman Herbal Medicine dopo molte discussioni e alcune domande che ha preparato la medicina a base di erbe e ha chiesto il mio indirizzo. 3 giorni dopo, ho ricevuto la medicina erboristica e con la sua presdicine, compreso l'indirizzo email ufficiale del medico. Ho contattato il dottore attraverso la sua criptovaluta e ho bevuto medicine a base di erbe per 21 giorni. Dopo aver terminato la medicina a base di erbe, ho fatto un test e il mio risultato IgG è stato confermato negativo senza alcun virus trovato nel mio sangue. Contatta il dottor Ahmed e lasciati curare. mandagli un'e-mail a; drahmedusman5104@gmail.com o mandagli un messaggio whatsapp +14436204203 . Ha rimedi erboristici per diabete, epatite, cancro, leucemia, fibrosi

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

borsa, eni, energie rinnovabili