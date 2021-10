EMA continua a studiare Sputnik V, probabile nuova ispezione in Russia se arriveranno nuovi dati

"Il vaccino Sputnik V è in fase di revisione ciclica (rolling review) presso l'EMA. Questa procedura continuerà fino a quando non saranno ricevuti dati sufficienti per una richiesta formale di autorizzazione all'immissione in commercio provvisoria, che per ora non sono stati ricevuti. Man mano che il richiedente fornisce nuove informazioni durante la fase di rolling review, potrebbero essere necessarie nuove ispezioni. Mentre la valutazione del vaccino contro il COVID-19 prosegue, non possiamo commentare le ispezioni pianificate o in corso", ha dichiarato l'EMA rispondendo a una domanda di Sputnik su eventuali visite ispettive in Russia.