https://it.sputniknews.com/20211008/dispositivi-medici-in-vigore-il-nuovo-regolamento-ue-8-produttori-su-10-in-difficolta-13231283.html

Dispositivi medici, in vigore il nuovo regolamento UE: 8 produttori su 10 in difficoltà

Dispositivi medici, in vigore il nuovo regolamento UE: 8 produttori su 10 in difficoltà

La nuova normativa è entrata in vigore in ritardo a causa dell'emergenza pandemica. 08.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-08T19:06+0200

2021-10-08T19:06+0200

2021-10-08T19:06+0200

italia

medicina

medici

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/08/13232744_0:0:3158:1776_1920x0_80_0_0_e095c888af4bf58aeb2c985076f575d7.jpg

Con il nuovo Regolamento europeo (Mdr 2017/745) in vigore dallo scorso 26 maggio è cambiata la normativa in tema di controllo dei dispositivi medici.Come evidenziato dagli esperti di Crispel - Università Roma Tre Centro di Ricerca Interdipartimentale per gli Studi Politico-costituzionali e di Legislazione comparata, la nuova regolamentazione "potenzia la raccolta dei dati relativi ad efficacia e sicurezza, rafforza la sorveglianza post-commercializzazione e garantisce un livello elevato di tracciabilità del dispositivo”La normativa, in vigore in tutti i Paesi Ue, prevede inoltre l'obbligo per i produttori di fornire evidenze precliniche e cliniche, al fine di ottenere la marcatura Ce:Con questa legge, di fatto, viene introdotto un sistema di tracciabilità dei dispositivi medici univoco a livello europeo, rafforzando così la sicurezza degli stessi, anche grazie alla raccolta e analisi dei dati.Una normativa non a portata di tuttiTra tanti punti positivi, tuttavia, la nuova regolamentazione presenta però anche delle criticità, stando al parere dei tecnici del Crispel:Di fatto, la presenza a livello europeo di appena una ventina di organismi accreditati, di cui solo 2 in Italia, potrebbe portare ad una trafila più lunga per la commercializzazione dei dispositivi medici e a costi di sviluppo maggiori per i nuovi strumenti.Una preoccupazione che è condivisa anche da Confindustria Dispositivi Medici: secondo un survey condotto da MEdtech europe, l'associazione europea delle aziende di dispositivi medici, l’80% dei fabbricanti sta incontrando difficoltà nell’avvio o nel completamento del percorso di conformità e pensa di non certificare il 15-20% dei dispositivi per effetto di un processo di razionalizzazione del catalogo prodotti secondo una valutazione dei costi di certificazione e benefici di mercato. In questo senso, alcuni tra i medi e piccoli produttori potrebbero decidere di abbandonare il mercato e il sistema a causa delle nuove normative.

Vera 22 Mamma mia, Sputnik, è proprio inquietante la foto del articolo. Probabilmente corisponde alle espressioni di tutti medi e piccoli produtori che chiuderanno e per certo chiuderanno.....in tutti settori, non solo quello di dispositivi medici. Spero che Italiani lo capiranno prima che sia troppo tardi.....e siamo ai sgoccioli.

marco paradigma Ormai è chiara la visione del mondo al termine del Big Reset. Multinazionali che si trasformano in Corporazioni e imprese produttive che si concentrano in oligarchie ristrette. Di fronte a queste potenze economico-finanziare private, una marea umana ridotta in semi schiavitù. La UE deve essere distrutta il più rapidamente possibile.

2

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, medicina, medici