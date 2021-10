https://it.sputniknews.com/20211008/decreto-capienze-innalzamento-al-100-per-cinema-e-teatri-solo-al-50-per-le-discoteche-al-chiuso-13221763.html

Decreto capienze: innalzamento al 100% per cinema e teatri, solo al 50% per le discoteche al chiuso

Nei cinema e nei teatri non sarà più obbligatorio mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro. 08.10.2021, Sputnik Italia

Nelle scorse ore è stato reso noto il testo del decreto capienze, approvato all'unanimità dal Consiglio dei ministri.Con il nuovo decreto, il governo tenta di dare un input sensibile alla ripartenza del settore della cultura, con il ritorno alla piena capienza per luoghi quali cinema e teatri, dove verrà meno anche l'obbligo di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro.Più complicata, invece, la situazione per le discoteche, dove il tetto massimo sarà fissato al 50% al chiuso e al 75% negli stadi, sebbene da tale computo saranno esclusi i membri del personale.Confermato, come da previsioni, l'obbligo di esibire il green pass all'ingresso per poter avere accesso a questi luoghi.Le nuove misure entreranno in vigore a partire dal prossimo 11 di ottobre, ma potranno essere soggette a variazioni in base all'andamento dei contagi."Finalmente tutta la cultura ricomincia a vivere", ha scritto su Twitter il ministro della Cultura, Dario Franceschini, esprimendo tutta la propria soddisfazione per il nuovo decreto.

