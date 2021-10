https://it.sputniknews.com/20211008/covid-speranza-aumento-capienze-possibile-grazie-ai-vaccini-13228429.html

Covid, Speranza: "Aumento capienze possibile grazie ai vaccini"

Il governo ha approvato all'unanimità un decreto per ripristinare al 100% le capienze in cinema e teatri. Le discoteche riapriranno con una capienza al 50%. 08.10.2021, Sputnik Italia

"Dopo le scelte di ieri sulle capienze, continua il percorso di graduali riaperture. Tutto ciò è possibile, prima di tutto, grazie ai vaccini e ai comportamenti corretti delle persone. Dobbiamo continuare su questa strada". Lo ha scritto in un post di Facebook il ministro della Salute, Roberto Speranza, dopo aver annunciato la firma dell'ordinanza per il ritorno della Sicilia in zona bianca.Il decreto capienzeIl decreto sull'aumento delle capienze è stato approvato all'unanimità nelle scorse ore dal Consiglio dei Ministri. Con le nuove regole, viene ripristinata la capienza al 100% nei cinema e teatri, mentre è prevista la riapertura al 50% di discoteche e sale da ballo al chiuso. Per entrare sarà necessario esibire il green pass.Bassetti: "Giusto lo strappo del Governo sulle discoteche""Ieri c'è stato un bello strappo tra Governo e Cts, a dimostrazione del fatto che sulle aperture e chiusure deve decidere il Governo, perché sono scelte politiche e non tecnico-scientifiche", ha commentato ad Adnkronos Salute l'infettivologo Matteo Bassetti, dell'ospedale San Martino di Genova.Le nuove misure entreranno in vigore a partire dal prossimo 11 di ottobre, ma potranno essere soggette a variazioni in base all'andamento dei contagi.

Irina Derefko Povero inutile idiota. Farebbe bella figura se stesse zitto.

zara tustra Il Ministro mascherato

