Covid, Sicilia in zona bianca da sabato: Speranza firma l'ordinanza

L'annuncio è arrivato giovedì dall'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza. La Regione mantiene da 14 giorni parametri da zona bianca. 08.10.2021, Sputnik Italia

Via divieti e restrizioni, la Sicilia torna in zona bianca. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha annunciato venerdì mattina la firma dell'ordinanza, che entrerà in vigore già da sabato 9 ottobre, anziché da lunedì.Con la 'promozione' della Sicilia, unica regione in fascia gialla, l'Italia torna interamente bianca. Il passaggio è stato annunciato giovedì dall'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, durante la presentazione del nuovo bollettino settimanale sui contagi da Covid-19.L'ordinanza entrerà in vigore già da sabato, grazie alle nuove regole, che prevedono il ritorno in fascia bianca dopo "quattordici giorni" in uno "scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive. Razza ha riferito che in una settimana i nuovi casi sono diminuiti del 18%.Tuttavia, "il passaggio in zona bianca non deve essere interpretato come un dato politico, come non era una decisione politica la zona gialla", avverte Razza, ricordando che l'obiettivo è quello di arrivare all'80% di copertura vaccinale entro il mese di ottobre.In Sicilia solo il 71,9% della popolazione maggiore di 12 anni è immunizzato, mentre la media nazionale sfiora l’80%.

