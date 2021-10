https://it.sputniknews.com/20211008/covid-iss-rt-stabile-incidenza-scende-a-34-casi-su-100-mila-abitanti-13223226.html

L'incidenza settimanale dei contagi continua a diminuire. È quanto emerge dalla bozza di monitoraggio settimanale sulla pandemia di Covid-19, diffusa venerdì mattina dall'Iss.Situazione epidemiologicaNella settimana tra il 27 settembre e il 3 ottobre, l'incidenza dei contagi a livello nazionale si attesta a 34 casi su 100 mila abitanti, in calo rispetto ai 39 della settimana precedente. Stabile a 0,83 l'indice Rt medio calcolato sui casi sintomatici, un valore al di sotto della soglia epidemica.Ricoveri e terapie intensiveIl miglioramento riguarda anche la pressione sugli ospedali, con un alleggerimento dei posti letto occupati, sia in area medica che nelle terapie intensive.In particolare, il tasso di occupazione in rianimazione è al 4,8%, una lieve flessione che riflette un calo di ricoveri, che passano dai 459 registrati il 28/09/2021 ai 433 del 5/10/2021.In area medica, il tasso di occupazione a livello nazionale diminuisce al 5,1%, con una riduzione di ricoveri che passano da 3.418 del 28/09/2021 a 2.968 del 5/10/2021.L'ultimo bollettino sull'epidemia di Covid in Italia, diffuso giovedì dal ministero della Salute, ha segnalato 2.938 casi di infezione da coronavirus su 297.356 tamponi effettuati, 41 decessi e 3.966 guarigioni.

