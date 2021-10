https://it.sputniknews.com/20211008/comunali-roma-raggi-incontra-michetti-in-campidoglio-non-daro-alcuna-indicazione-di-voto-13232527.html

Comunali Roma, Raggi incontra Michetti in Campidoglio: "Non darò alcuna indicazione di voto"

"Non ho chiesto voti alla sindaca uscente e non mi interessano accordi di palazzo". Lo ha dichiarato il candidato di centrodestra Enrico Michetti, al termine... 08.10.2021, Sputnik Italia

"Non ho chiesto voti alla sindaca uscente e non mi interessano accordi di palazzo". Lo ha dichiarato il candidato di centrodestra Enrico Michetti, al termine del colloquio durato un'ora con la sindaca uscente Virginia Raggi, al Campidoglio, secondo quanto si apprende da Repubblica.Dal canto suo Raggi ha confermato che non ci sarà alcun apparentamento per i ballottaggi, durante i quali Michetti si confronterà con il candidato di centrosinistra, l'ex ministro Roberto Gualtieri. Durante il colloquio, che si è tenuto per la maggior parte nella sala delle Bandiere, Virginia Raggi ha illustrato i dossier più importanti. Si tratta di un incontro istituzionale che il prossimo lunedì si ripeterà con Gualtieri. Le richieste di RaggiLa sindaca uscente chiede continuità su tre fronti: Expo 2030, mobilità e periferie. Queste le priorità per Virginia Raggi che non tralascia il dossier Alitalia. Oltre 10.500 lavoratori rischiano infatti di perdere il posto perché non verranno assorbiti dalla Newco Ita.Il candidato Michetti si è detto soddisfatto dal colloquio.

