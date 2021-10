https://it.sputniknews.com/20211008/austria-i-verdi-cercano-unalternativa-alla-coalizione-con-il-partito-popolare-austriaco-13229479.html

Austria, i Verdi cercano un'alternativa alla coalizione con il Partito Popolare Austriaco

Austria, i Verdi cercano un'alternativa alla coalizione con il Partito Popolare Austriaco

Il partito austriaco dei Verdi, facente parte del Consiglio dei ministri del Paese, intende trovare un'alternativa al governo di coalizione con il Partito... 08.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-08T19:36+0200

2021-10-08T19:36+0200

2021-10-08T19:36+0200

mondo

politica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/08/13229282_0:0:3340:1879_1920x0_80_0_0_33c49831dc14bfa62d116aba0acab639.jpg

Alla luce dell'inchiesta avviata dalla Procura per la lotta alla corruzione nei confronti di Kurz, e di nove dei suoi soci in affari, Kogler aveva espresso dubbi riguardo alla capacità del leader del PPA di continuare a svolgere le mansioni di cancelliere, aggiungendo di star conducendo trattative con i leader di altre forze politiche al parlamento. Kurz, a sua volta, ha affermato di essere pronto a mantenere il governo di coalizione con i Verdi.A suo avviso, "la situazione è piuttosto grave".Lo scorso mercoledì, la Procura austriaca per la lotta alla corruzione ha confermato di aver avviato un'indagine contro Kurz e nove dei suoi soci in affari per le ipotesi di reato di concussione e corruzione. L'opposizione esorta il cancelliere a rassegnare le dimissioni. Lo stesso Kurz ha respinto le accuse, affermando che resterà in carica, nonostante le indagini in corso.Martedì si terrà una riunione straordinaria del Consiglio nazionale austriaco (la camera bassa del parlamento), alla quale il Partito della Libertà Austriaco, con cui il Partito Popolare Austriaco era in coalizione nel precedente governo, dovrebbe presentare una mozione di sfiducia contro il cancelliere Kurz.

https://it.sputniknews.com/20211006/austria-perquisizioni-in-cancelleria-e-nella-sede-del-partito-di-sebastian-kurz-13198556.html

nanny walmper Rapporto sull'esperienza sul trattamento dell'herpes Mi è stato diagnosticato l'herpes genitale per 2 anni e sto cercando una cura. Ho letto una testimonianza su questa piattaforma da una donna che è stata curata dal diabete con il dottor Ahmed Usman Herbal Medicine dopo molte discussioni e alcune domande che ha preparato la medicina a base di erbe e ha chiesto il mio indirizzo. 3 giorni dopo, ho ricevuto la medicina erboristica e con la sua presdicine, compreso l'indirizzo email ufficiale del medico. Ho contattato il dottore attraverso la sua criptovaluta e ho bevuto medicine a base di erbe per 21 giorni. Dopo aver terminato la medicina a base di erbe, ho fatto un test e il mio risultato IgG è stato confermato negativo senza alcun virus trovato nel mio sangue. Contatta il dottor Ahmed e lasciati curare. mandagli un'e-mail a; drahmedusman5104@gmail.com o mandagli un messaggio whatsapp +14436204203 . Ha rimedi erboristici per diabete, epatite, cancro, leucemia, fibrosi

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, politica