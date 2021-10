https://it.sputniknews.com/20211008/austria-centinaia-di-manifestanti-chiedono-dimissioni-di-kurz-in-seguito-alle-accuse-di-corruzione-13234056.html

Austria: centinaia di manifestanti chiedono dimissioni di Kurz in seguito alle accuse di corruzione

Austria: centinaia di manifestanti chiedono dimissioni di Kurz in seguito alle accuse di corruzione

Centinaia di austriaci hanno protestato giovedì sera davanti alla sede del Partito Popolare Austriaco (in tedesco, Österreichische Volkspartei - ÖVP). 08.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-08T20:51+0200

2021-10-08T20:51+0200

2021-10-08T20:51+0200

multimedia

proteste

video

austria

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/08/13234016_10:0:2143:1200_1920x0_80_0_0_0be5d80f67248e69364b18c4e6fdb328.jpg

Il 6 ottobre, nell'ufficio del cancelliere federale e nella sede del Partito Popolare Austriaco, guidato da Sebastian Kurz, sono state effettuate perquisizioni, in particolare nei confronti del suo portavoce Johannes Frischmann, del commissario per i media Gerald Fleischmann e del consigliere Stefan Steiner. Sono in corso indagini per il sospetto di corruzione del quotidiano Österreich, con l'obiettivo di pubblicare sondaggi con risposte positive sul partito. La Procura sta indagando sui casi di tangenti e corruzione delle suddette persone.

https://it.sputniknews.com/20211006/austria-perquisizioni-in-cancelleria-e-nella-sede-del-partito-di-sebastian-kurz-13198556.html

marco paradigma Minchiate made in sinagoga per affossare Kurtz, che non vuole l'invasione kalergica del suo Paese, come imposto dall'ebreo criminale Soros all' intera UE. Vediamo se Kurtz riesce in minima parte a onorare il nazionalismo del suo illustre compatriota dell'inizio del secolo scorso.

1

austria

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

multimedia, proteste, video, austria