Antitrust cinese, multa da €500 milioni al colosso delle consegne alimentari Meituan

Le autorità cinesi hanno multato la società di consegna di cibo Meituan per circa 533 milioni di dollari per violazione delle leggi antitrust, secondo una... 08.10.2021, Sputnik Italia

L'azienda avrebbe abusato della propria posizione di dominanza per costringere i partner della sua piattaforma ad accordi di esclusività commerciale.L'ufficio di regolamentazione del mercato statale cinese ha avviato un'indagine su Meituan nell'aprile di quest'anno.Secondo l'autorità, dal 2018 Meituan ha abusato della sua posizione dominante nel mercato e ha costretto le aziende che utilizzano la sua piattaforma a firmare accordi di cooperazione esclusiva e obbedire al cosiddetto principio 'er xuan yi' ('scegli solo uno dei due'), per poi vietar loro di vendere i propri prodotti su altre piattaforme concorrenti.Nell'aprile di quest'anno, anche il gigante dell'e-commerce Alibaba era stato multato per 18,34 miliardi di yuan (2,78 miliardi di dollari) dall'agenzia di controllo e regolamentazione del mercato statale cinese per violazione delle leggi antitrust.Stando alle dichiarazioni di Meituan, diffusa dai media cinesi, l'azienda "accetta pienamente" la sanzione ed è pronta ad "adempiere completamente" ad essa e ha anche dato la propria disponibilità a porre fine alla pratica dello 'er xuan yi'.

