Africa, Mattarella: "Oggi è stagione di leale cooperazione"

Africa, Mattarella: "Oggi è stagione di leale cooperazione"

Il Presidente della Repubblica è intervenuto venerdì mattina a Roma, durante la terza Conferenza ministeriale Italia-Africa. 08.10.2021

"Il continente africano rappresenta il partner naturale per l’Unione Europea". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento alla terza Conferenza Ministeriale Italia-Africa, tenuta venerdì mattina a Roma a tre anni dall'ultima edizione.Il discorso del Capo dello Stato parte dalla constatazione dello spostamento del baricentro politico ed economico dall'Atlantico al Pacifico. I nuovi equilibri mondiali impongono all'Europa e all'Africa di interrogarsi sul proprio ruolo futuro e sugli obiettivi strategici che i due continenti intendono darsi.Il Presidente della Repubblica assicura che l'Europa "ambisce ad essere pietra angolare di un multilateralismo veramente efficace" e snocciola le sfide che accomunano i due continenti.Prima di tutto, la lotta alla pandemia di Covid-19 e l'equa distribuzione dei vaccini. Poi lotta al terrorismo e a tutti i fondamentalismi, con particolare riferimento al Sahel, alla regione dei Grandi Laghi, Somalia e Mozambico.Infine, la sfida presentata dai cambiamenti climatici, che Mattarella definisce la "più grande e impegnativa per l'umanità", una "drammatica realtà", di cui i "popoli dell’Africa hanno esperienza diretta già da decenni".Relazioni Africa-EuropaAfrica e Unione Europea devono affrontare assieme queste sfide."Non comprenderlo adesso ci porterebbe a constatare, fra qualche anno, di essere stati silenziosamente, ma inesorabilmente, relegati alla periferia del pianeta", afferma Mattarella, che ripercorre i rapporti tra i due continenti, ammettendo i "grandi e gravi errori" compiuti dall'Europa nel "considerare l’Africa come mera fonte di risorse"."La chiave di un successo, che per essere durevole non potrà che essere comune, - prosegue - sta nel rafforzare la consapevolezza della complementarietà fra Africa ed Europa, complementarietà che un frangente storico così complesso rende ancora più evidente".In particolare, secondo Mattarella, la transizione ecologica e una "trasformazione epocale", basata sulla costruzione di un "modello di crescita endogeno e integrato", possono rappresentare il passaggio "all'elaborazione di un ambizioso progetto comune", non solo per la sfida legata alla tutela dell'ambiente, ma anche per la gestione del fenomeno migratorio."Ci deve muovere un acuto senso di urgenza. Perché il tempo dell’Africa è adesso", conclude Mattarella.

