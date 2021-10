https://it.sputniknews.com/20211008/afghanistan-fino-a-100-morti-dopo-esplosione-in-una-moschea-sciita-13227054.html

Afghanistan, fino a 100 morti dopo un'esplosione in una moschea sciita

Continua la scia di sangue in Afghanistan, colpito dall'ennesimo attentato terroristico. 08.10.2021, Sputnik Italia

Un'esplosione è avvenuta in una moschea sciita nella provincia settentrionale di Kunduz, in Afghanistan.A riferirlo al corrispondente di Sputnik è stato un testimone oculare, precisando che la deflagrazione si è verificata durante la preghiera del venerdì.Stando a quanto riportato dall'agenzia di stampa Aamaj, circa 100 persone avrebbero perso la vita in seguito all'esplosione, con molte altre che sono state trasportate presso le più vicine strutture ospedaliere.La presa di potere dei talebaniLo scorso 15 di agosto, i talebani* sono entrati a Kabul e il giorno dopo hanno annunciato la fine della guerra ventennale nel Paese.L'ultima provincia a resistere al gruppo, il Panjshir, si è arresa alcune settimane dopo, il 6 settembre.Quando le truppe internazionali si sono ritirate dal Paese e l'evacuazione del contingente militare straniero si è conclusa, i talebani hanno annunciato la composizione del loro governo ad interim, guidato da Mohammad Hasan Akhund, ex ministro degli Esteri durante il precedente governo talebano, sanzionato dalle Nazioni Unite dal 2001. *Organizzazione terroristica estremista illegale in Russia e in molti altri Paesi

EBM mandanti non è altro che quelli che hanno invaso afghanistan con obiettivo di creare una sorta di guerra civile tra Afghani dividendo appunto la popolazione tra sciiti e sunniti, come hanno appunto creato in siria, in Iraq e altri parte nel mondo.

