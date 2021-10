https://it.sputniknews.com/20211007/vaccino-combinato-influenzacovid-19-lo-sviluppatore-di-sputnik-v-iniziera-i-test-a-fine-2022-13210414.html

Vaccino combinato influenza/Covid-19, lo sviluppatore di Sputnik V inizierà i test a fine 2022

Vaccino combinato influenza/Covid-19, lo sviluppatore di Sputnik V inizierà i test a fine 2022

Il centro di ricerca russo Gamaleya, già sviluppatore del primo vaccino registrato al mondo anti Covid-19, lo Sputnik V, intraprenderà gli studi clinici su di... 07.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-07T14:03+0200

2021-10-07T14:03+0200

2021-10-07T14:03+0200

mondo

coronavirus nel mondo

lo sviluppo del vaccino russo contro il coronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1f/11531962_0:0:933:526_1920x0_80_0_0_a76eb7b0c8d25558bd93e21edd589bb9.jpg

Un vaccino ibrido contro i rotavirus è stato preso come base per il futuro farmaco. Parallelamente, sono in corso ricerche per sviluppare un vaccino efficace contro varie varianti del coronavirus.Anche altri centri di ricerca russi, in particolare Vector, stanno sviluppando un vaccino combinato contro l'influenza e il Covid-19.

https://it.sputniknews.com/20211005/centro-gamaleya-sputnik-v-resta-efficace-contro-la-variante-delta-13183175.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, coronavirus nel mondo, lo sviluppo del vaccino russo contro il coronavirus