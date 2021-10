https://it.sputniknews.com/20211007/usa-scoperta-lidentita-di-zodiac-uno-dei-serial-killer-piu-misteriosi-del-xx-secolo-13213039.html

USA: scoperta l'identità di Zodiac, uno dei serial killer più misteriosi del XX secolo

USA: scoperta l'identità di Zodiac, uno dei serial killer più misteriosi del XX secolo

Il nome del serial killer misterioso Zodiac sembrerebbe essere Gary Francis Post, secondo le rivelazioni di Fox News. 07.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-07T16:06+0200

2021-10-07T16:06+0200

2021-10-07T16:06+0200

usa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/07/13213910_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_271df712e23168dffa7ffaabd5017a49.jpg

Secondo Fox News, gli Stati Uniti hanno identificato uno dei serial killer più ricercati della fine degli anni '60, noto come Zodiac.Un gruppo di specialisti, i The Case Breakers (fondazione privata che si occupa di cercare i colpevoli dei casi irrisolti, i cosidetti 'cold case' - n.d.r.), ha scoperto che dietro il nome di Zodiac ci sarebbe un certo Gary Francis Post, morto alla fine del 2018.Inoltre, in una delle scene del crimine era stato trovato un orologio da polso con schizzi di vernice che si presume fosse stato indossato dall'assassino. A quanto pare, Gary Post lavorava come imbianchino da oltre quarant'anni.Zodiac ha terrorizzato la California settentrionale tra la fine degli anni '60 e l'inizio degli anni '70. Ha commesso il primo omicidio nel 1968: ha sparato ad un giovane e ad una ragazza. In totale, sarebbero cinque gli omicidi imputabili a Zodiac, ma lui stesso se n'è invece attribuito 37.Il criminale è diventato famoso dopo aver iniziato a inviare messaggi alle redazioni dei giornali di San Francisco, in cui si assumeva la responsabilità dei crimini e minacciava di commetterne di nuovi. È stato soprannominato Zodiac perché firmava così le lettere che mandava ai giornali, ove era inoltre disegnata un'icona a forma di cerchio barrato. Alcuni dei messaggi erano cifrati e sono stati decifrati solo molti anni dopo.

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

usa