https://it.sputniknews.com/20211007/turchia-russia-la-nuova-fase-di-cooperazione-politica-di-difesa-e-di-sicurezza-13213965.html

Turchia-Russia, la nuova fase di cooperazione politica, di difesa e di sicurezza

Turchia-Russia, la nuova fase di cooperazione politica, di difesa e di sicurezza

Mercoledì 6 ottobre, i presidenti di Russia e Turchia hanno tenuto dei negoziati a Sochi. Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdoğan hanno discusso dello sviluppo... 07.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-07T14:26+0200

2021-10-07T14:26+0200

2021-10-07T14:32+0200

usa

turchia

siria

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1d/13112510_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_6a3c93fbb0afc6e7e42014c8185e956b.jpg

Gli esperti turchi hanno rilasciato un’intervista a Sputnik, in cui hanno commentato l’esito dei negoziati tra i due leader e hanno dato una propria valutazione delle prospettive di sviluppo delle relazioni russo-turche.L’ex direttore del dipartimento di ricognizione dell’Aeronautica militare turca Gürsel Tokmakoğlu, tirando le somme dell’incontro di Sochi, ha dichiarato:Uno dei principali temi all’ordine del giorno dei negoziati è stato quello della Siria e, in particolare, la situazione riguardante Idlib. In merito a questo tema, Tokmakoğlu ha osservato:“La questione siriana rimarrà delicata in quanto non è possibile una sua risoluzione a breve o medio termine. La contraddizione più rilevante in questo senso risiede nel piano di suddivisione della nazione siriana, implementato dagli USA, a est dell’Eufrate, di concerto con il Partito operaio del Kurdistan. Questo progetto, che contraddice l’intera politica turca sul tema, mina la sicurezza nazionale e la sovranità della Turchia. La Russia, nella regione, intende eliminare qualsivoglia elemento di rischio, ovvero, previo accordo con la Turchia, garantire un certo equilibrio di forze. La questione principale, ovvero se possano presentarsi controversie tra Ankara e Mosca, è legata alla partecipazione al processo dell’esercito governativo di Assad”.Ponendo l’accento sulla dichiarazione del leader turco sulla cooperazione con la Russia nel settore militare e di prospezione spaziale, Tokmakoğlu sottolinea:A sua volta, l’esperto del settore energetico Volkan Aslanoğlu ha commentato la dichiarazione di Erdoğan sulle prospettive di costruzione congiunta con la Russia di ulteriori due centrali nucleari, oltre a quella di Akkuyu.“Particolare rilevanza ha assunto la dichiarazione relativa all’avviamento del primo reattore della centrale nucleare di Akkuyu nel 2023. Chiaramente, questo obiettivo è legato all’avvio dell’attività estrattiva di gas naturale nel Mar Nero. La prima metà del 2023 sarà un periodo molto importante, poiché la Turchia farà grandi progressi nel settore energetico. D’altro canto, svolge un determinato ruolo anche la perdurante tensione nell’ultimo periodo tra Biden ed Erdoğan. Ogni volta che si creano delle fratture nelle relazioni turco-americane, il vuoto venutosi a creare viene pienamente colmato dalle iniziative di cooperazione tra Ankara e Mosca.Secondo Aslanoğlu, l’avviamento della centrale nucleare di Akkuyu rafforzerà in maniera significativa le posizioni turche in materia di diversificazione delle fonti energetiche.“Mentre l’UE sta cercando da anni di raggiungere l’obiettivo di diversificare le fonti energetiche, anche la Turchia si sta adoperando sempre di più in questo senso. I volumi di energia elettrica prodotta dalla Turchia, con tecnologie poco energivore, superano in maniera significativa quelli europei. Ciò che non ci manca è l’energia elettrica prodotta dal nucleare. La necessità di fonti energetiche fra loro varie è oggi più attuale che mai. Abbiamo visto tutti la portata della crisi energetica che ha toccato il Texas nel mese di febbraio di quest’anno. E oggi è l’Europa che rischia una grande crisi energetica. Penso che la Turchia sarà colpita solo marginalmente da questa crisi. Gli accordi di forniture energetiche rivestiranno in futuro una importanza sempre maggiore”.

https://it.sputniknews.com/20210923/la-turchia-dovrebbe-ritirarsi-dalla-siria-e-porre-fine-alloccupazione---ministro-esteri-siriano-13012179.html

https://it.sputniknews.com/20210926/erdogan-la-turchia-vuole-il-ritiro-delle-truppe-usa-da-siria-e-iraq-dopo-lafghanistan-13064907.html

Don Camillo Un teatrino assolutamente vomitevole. 🤮

1

usa

turchia

siria

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

usa, turchia, siria