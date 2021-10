https://it.sputniknews.com/20211007/troppe-restrizioni-rallentano-la-ripresa-la-cina-perde-il-primato-nel-nikkei-covid-19-index-13215432.html

"Troppe restrizioni rallentano la ripresa", la Cina perde il primato nel Nikkei Covid-19 Index

Pechino scivola dal primo al nono posto nella classifica che valuta l'efficacia della risposta alla pandemia: "La tolleranza zero del governo rallenta il ritorno alla vita normale".

L’approccio troppo rigido nella gestione della pandemia rallenta la ripresa economica e fa scivolare la Cina dal primo al nono posto nel Nikkei Covid-19 Index. Si tratta di un indice che valuta l’efficacia della risposta all’emergenza coronavirus di 120 Paesi, prendendo in esame diversi indicatori, come la gestione delle infezioni, con il numero di casi e il numero di tamponi effettuati, l’andamento della campagna vaccinale e il grado di allentamento delle misure restrittive, relativamente alla mobilità sociale e alle attività del trasporto aereo.Dallo scorso luglio, quando la classifica è stata pubblicata per la prima volta, il Paese del dragone era sempre stato al vertice della lista, grazie agli alti tassi di vaccinazione e al basso numero di casi.Ora Pechino si ritrova indietro di nove caselle, perché, secondo quanto si legge sul portale Nikkei Asia, la “tolleranza zero” con cui il governo sta affrontando i colpi di coda del Covid “rallentano il ritorno alla vita normale”.Ci sono stati lockdown nelle città e nelle aree rurali anche per un solo caso accertato, limitazioni ai voli per l’estero e l’imposizione di lunghi periodi di quarantena, oltre tre o quattro settimane, per chi arriva nel Paese. Per questo, i voli internazionali per la Cina sono diminuiti del 90 per cento lo scorso mese di settembre, rispetto al periodo pre-Covid.Al vertice della Top 10 della classifica, redatta lo scorso 30 settembre, c’è Malta, seguita da Cile, Bahrein, Emirati Arabi, Arabia Saudita, Portogallo, Hong Kong, Qatar, Cina, per l’appunto, e Ungheria.

VR80 Chissà come mai una testata russa non cita in che posizione é la Russia in questa classifica.

