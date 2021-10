https://it.sputniknews.com/20211007/talebani-invitati-a-mosca-per-colloqui-sullafghanistan-13217043.html

Talebani invitati a Mosca per colloqui sull'Afghanistan

Talebani invitati a Mosca per colloqui sull'Afghanistan

La Russia ha invitato i rappresentanti dei talebani a Mosca per colloqui sull'Afghanistan, ha affermato Zamir Kabulov, l'inviato speciale del presidente russo...

afghanistan

russia

talebani

politica internazionale

il ministero degli esteri della russia

la situazione in afghanistan

Allo stesso tempo, il diplomatico non ha specificato chi sarà esattamente a capo della delegazione, segnala Sputnik.I rappresentanti dei talebani* si erano già recati in visita nella capitale russa a luglio, dove al ministero degli Esteri hanno preso parte a consultazioni sulla crisi afghana, insieme alle altre parti e ai diplomatici russi.Nell'occasione, i talebani avevano incontrato l'inviato speciale del presidente russo per la repubblica Zamir Kabulov.In precedenza era stato ipotizzato che i talebani avrebbero schierato un "battaglione suicida" nella provincia afghana di Badakhshan, al confine con il Tagikistan.*Organizzazione terroristica estremista illegale in Russia e molti altri Paesi

afghanistan

russia

la situazione in afghanistan

