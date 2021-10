https://it.sputniknews.com/20211007/stop-a-moderna-per-giovani-in-danimarca-e-svezia-speranza-fiducia-nellema-13213196.html

Stop a Moderna per giovani in Danimarca e Svezia, Speranza: "fiducia nell'Ema"

Stop a Moderna per giovani in Danimarca e Svezia, Speranza: "fiducia nell'Ema"

Per il titolare del dicastero della Salute, serve "molto più coordinamento". 07.10.2021, Sputnik Italia

Commentando la decisione di Danimarca e Svezia, che hanno vietato la somministrazione del vaccino anti-Covid sviluppato da Moderna per i più giovani per il rischio di effetti collaterali, Roberto Speranza ha affermato che l'Italia continuerà ad attenersi alle indicazioni dell'Ema, l'agenzia europea per i medicinali, per la realizzazione della campagna di vaccinazione contro il coronavirus.In precedenza, le autorità sanitarie svedesi avevano comunicato che nel Paese il siero anti-Covid di Moderna non sarebbe più stato somministrato ai minori di 30 anni per il rischio di reazioni avverse in questa categoria. Successivamente, anche la Danimarca ha vietato Moderna per la vaccinazione degli adolescenti, con le stesse motivazioni, lasciando per loro solo il preparato di Pfizer.In Italia, secondo gli ultimi dati, 42.996.302 persone, pari al 79,61% della popolazione minore di 12 anni, hanno completato il ciclo vaccinale, mentre, complessivamente, sono state somministrate 85.722.084 dosi di vaccino anti-Covid. Inoltre, 214.648 persone hanno ricevuto la terza dose.

