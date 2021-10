https://it.sputniknews.com/20211007/roma-in-tilt-tra-incidenti-chiusure-e-cantieri-la-capitale-e-rimasta-bloccata-nel-traffico-13207972.html

Roma in Tilt: Tra incidenti, chiusure e cantieri, la capitale è rimasta bloccata nel traffico

Roma in Tilt: Tra incidenti, chiusure e cantieri, la capitale è rimasta bloccata nel traffico

Questa mattina, giovedì 7 ottobre, per molti romani andare al lavoro è stato questo stesso un lavoro. Tutti i quadranti della città sono stati interessati da incidenti, chiusure o lavori in corso, con traffico in tilt e ore perse in coda.Quadrante EstSul quadrante Est sono stati segnalati fino a sette chilometri di coda per la chiusura della Tangenziale dalle 4 alle 8:40 del mattino per un incidente avvenuto intorno alle 3:30 che ha coinvolto tre veicoli. Pur non causando vittime o feriti, le auto coinvolte hanno lasciato detriti ovunque e i ritardi nella pulizia della strada hanno costretto i vigili a chiudere il tratto. A effetto domino, l’intero quadrante è rimasto coinvolto, con ingorghi e lunghe code.Quadrante SudIl Ponte dell'Industria, meglio noto come Ponte di Ferro, che collega via del Porto Fluviale a via Antonio Pacinotti, nei quartieri Ostiense e Portuense, è stato chiuso in entrambi i sensi di marcia a seguito dell’incendio divampato nella notte tra sabato e domenica. Di conseguenza, tra Ostiense e Trastevere il traffico è rimasto congestionato.Lavori in corso negli altri quadrantiLavori stradali in via Panama hanno comportato la deviazione delle linee bus 168 e 168D nel Quadrante Nord. Il Quadrante est, oltre al problema dell’incidente della notte, è stato interessato da lavori in via delle Case Rosse, con conseguente deviazione della linea 043.Certamente, neppure il Quadrante Ovest è stato risparmiato, con lavori in viale dei Colli Portuensi, dove ad essere deviate sono state le linee 31-33 e 180F. In centro, la lista dei bus deviati per i cantieri in via del Tritone, San Basilio e via dell'Amba Aradam comprende almeno una dozzina di linee.

