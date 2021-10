https://it.sputniknews.com/20211007/relazioni-cina-usa-pechino-ritiene-ingiusto-definirle-concorrenza-13214251.html

Relazioni Cina-USA, Pechino ritiene ingiusto definirle "concorrenza"

Pechino non crede che "competizione" sia la parola giusta per descrivere il suo rapporto con Washington, ha detto il massimo diplomatico cinese Yang Jiechi in... 07.10.2021, Sputnik Italia

"Gli Stati Uniti dovrebbero comprendere a fondo la natura dei vantaggi reciproci delle relazioni tra i due paesi, comprendere correttamente le politiche interne ed estere della Cina, nonché i piani strategici. La Cina si oppone all'uso del termine 'concorrenza' per definire le relazioni Cina-USA". Yang, che dirige l'Ufficio della Commissione Centrale per gli Affari Esteri, è stato citato dal ministero.La cooperazione tra i due paesi andrà a beneficio di entrambi, così come dell'intera comunità internazionale, mentre il confronto tra loro causerà gravi danni, ha osservato il funzionario.I due hanno tenuto colloqui di sei ore nella città svizzera di Zurigo mercoledì. Sullivan ha detto a Yang che gli Stati Uniti continueranno a impegnarsi con la Cina ad alto livello, per "assicurare una concorrenza responsabile".

